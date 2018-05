'Lust Stories' का Trailer आते ही करण जौहर ने सलमान से कही ये बड़ी बात

FIRST LOOK ALERT! Check out the first look of #AdvaniKiara and #vickykaushal from @karanjohar’s #LustStories #ZoyaAkhtar #KaranJohar #AnuragKashyap and #DibakerBanerjee #RonnieScrewvala #RSVPMovies #NetflixIndia #KiaraAdvani #VickyKaushal #BollywoodNews

A post shared by filmysafar (@filmysafar) on Apr 18, 2018 at 2:51am PDT