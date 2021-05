‘लव यू जिंदगी’ पर झूमने वाली लड़की कोरोना से खा गई मात, सदमे में सोनू सूद ने किया ये ट्वीट

कोरोना वायरस के कहर के बीच ऐसी कई खबरें आ रही हैं जिन्हें सुनकर हर किसी का दिल दहल जा रहा है। पिछले दिनों दिल्ली के अस्पताल से एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लड़की अस्पताल के बेड पर ‘डियर जिंदगी’ फिल्म का गाना ‘लव यू जिंदगी’ सुनते हुए झूम रही थी। सभी उसके हौसले की तारीफ कर रहे थे। अब अस्पताल की डॉक्टर मोनिका लंगेह ने बताया कि कोरोना से लड़की जिंदगी की जंग हार गई और उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है।

सोशल मीडिया पर लड़की की मौत पर यूजर्स शोक जता रहे हैं। इस बीच सोनू निगम को जब इस बारे में पता चला तो उनके लिए भी यह किसी सदमे से कम नहीं था।

डॉक्टर ने दी जानकारी

डॉक्टर मोनिका लंगेह ने गुरुवार की रात को लड़की की मौत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ही इससे पहले आठ मई को अस्पताल से उसका वीडियो भी पोस्ट किया था। डॉक्टर मोनिका ने लिखा- 'मैं बहुत दुखी हूं... हमने इस बहादुर आत्मा को खो दिया। कृपया, परिवार और बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वह इस नुकसान को सह सके।'

सदमे में सोनू सूद

मोनिका के ट्वीट पर सोनू सोनू ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा- ‘बहुत बहुत दुखद। कभी नहीं सोचा था कि वो अपने परिवार को दोबारा देखने में सक्षम नहीं होगी। जिंदगी बहुत अन्यायपूर्ण है। कितने ही जीवन थे जो जीने के लायक थे लेकिन खो दिए। यह मायने नहीं रखता कि हमारी जिंदगी कितनी ही सामान्य क्यों ना हो जाए लेकिन हम इस दौर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे।‘

