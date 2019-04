लोकसभा चुनाव 2019: रजनीकांत ने डाला वोट, बेटी श्रुति के साथ पहुंचे कमल हासन

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान जारी है। वोट करने के लिए साउथ के कई स्टार्स भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे जिनमें रजनीकांत, कमल हासन और श्रुति हासन शामिल हैं। रजनीकांत ने सुबह स्टेला मैरिस कॉलेज में बनाए गए पोलिंग बूथ पर मतदान किया। वोट डालते हुए कि रजनीकांत की तस्वीर भी सामने आई है। उन्होंने इस दौरान सफेद कुर्ता-पायजामा पहना हुआ था।

Tamil Nadu: Actor turned politician Rajinikanth casts his vote at the polling station in Stella Maris College, in Chennai Central parliamentary constituency. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/NfD3llN4J1 — ANI (@ANI) April 18, 2019

इसके साथ ही कमल हासन भी चेन्नई के बूथ नंबर 27 में वोट डालने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बेटी श्रुति हासन भी मौजूद थीं। कमल और श्रुति अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइन में खड़े नजर आए।

Tamil Nadu: Makkal Needhi Maiam chief Kamal Haasan and his daughter Shruti Haasan queue up outside polling station 27 at Alwarpet Corporation School in Chennai to cast their votes. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/ufeYNJ3pdM — ANI (@ANI) April 18, 2019

Tamil Nadu: Makkal Needhi Maiam chief Kamal Haasan and his daughter Shruti Haasan cast their votes at polling station 27 at Alwarpet Corporation School in Chennai. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/JQf1IORCkp — ANI (@ANI) April 18, 2019

श्रुति ने चुनाव देने से पहले पिता के साथ फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की थी और लिखा था, 'वोटिंग डे...आप पर मुझे गर्व है पापा... मैं वोट देने जा रही हूं...क्या आपने वोट दिया?'

वोट देने के बाद फिर श्रुति ने अपनी तस्वीर शेयर की।