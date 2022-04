LockUpp: साइशा शिंदे ने जेलर करण कुंद्रा से किया फ्लर्ट, मिला ये जवाब

LockUpp Written Episode: लॉकअप कंटेस्टेंट साइशा शिंदे मुनव्वर फारूकी को लाइक करती हैं, यह बात तो सबको पता है। उनका दिल अब जेलर करण कुंद्रा पर भी आ गया। एपीसोड में उन्होंने करण से फ्लर्ट किया।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Fri, 08 Apr 2022 11:00 AM

