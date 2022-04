मंदना करीमी को करणवीर बोहरा के कैरेक्टर पर शक? बोलीं- मुझे घर बुलाते थे...

Lock Upp Episode Updates: लॉकअप में लोग एक-दूसरे और अपने आप से जुड़े कई खुलासे कर रहे हैं। अब जीशान ने बताया है कि मंदना करीमी करणवीर बोहरा के बारे में उन्हें कुछ बड़ा बता चुकी हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Tue, 12 Apr 2022 10:57 AM

इस खबर को सुनें