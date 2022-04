Lock Upp से बाहर होने के बाद सायशा शिंदे ने कंगना रनौत से मांगी थी माफी, अब शो में लौटीं वापस

कंगना रनौत के रियलिटी शो ‘लॉकअप’ को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। शो में कई ऐसे पड़ाव आए हैं जिससे दर्शक भी हैरान रह गए। कई कंटेस्टेंट को रातों रात बाहर कर दिया गया। जिसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी।

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Sun, 03 Apr 2022 03:01 PM

