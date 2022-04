आजमा फल्लाह ने कुरेदा प्रिंस नरूला का नोरा फतेही से जुड़ा पास्ट, बोले- मैं शादीशुदा आदमी हूं

Prince Narula Azma Fallah Fight in Lockupp: लॉकअप में पहुंचते ही प्रिंस नरूला के इनमेट्स से झगड़े शुरू हो गए हैं। आजमा फल्लाह ने उनके और नोरा के रिश्ते पर कुछ ऐसा कहा कि प्रिंस आपा खो बैठे।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Mon, 18 Apr 2022 02:50 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.