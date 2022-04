Lock Upp: पूनम पांडे ने विनीत कक्कड़ को बताया 'ठरकी', बोली 'मेरे वीडियो 4-5 बार...'

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के शो लॉक अप (Lock Upp) में पूनम पांडे (Poonam Pandey) ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पिछले एपिसोड में ही उन्होंने विनीत कक्कड़ (Vineet Kakkar) को ठरकी बता डाला है।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Thu, 07 Apr 2022 07:48 AM

