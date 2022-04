हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Lock Upp : पूनम पांडे ने सबके सामने कर दिया शिवम शर्मा को किस, वह बोले- आज गाल नहीं धोने वाला

पूनम पांडे, कंगना रनौत के शो लॉक अप की कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स में से एक हैं। वह हर बार कुछ न कुछ ऐसा करती हैं जिससे वह काफी सुर्खियों में आ जाती हैं। पूनम ने फिर कुछ ऐसा किया कि सब हैरान हो गए।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Sat, 09 Apr 2022 10:55 AM

