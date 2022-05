Lock Upp: फाइनलिस्ट बनने से चूकीं पूनम पांडे, बाहर आते ही बताया कौन जीत सकता है शो

कंगना रनौत के रियलिटी शो 'लॉकअप' से पूनम पांडे एविक्ट हो गई हैं। वह फाइनलिस्ट बनने से बस एक कदम पहले ही बाहर हो गईं। बाहर आने के बाद पूनम ने बताया कि वह किसे शो जीतते हुए देखना चाहती हैं।

इस खबर को सुनें