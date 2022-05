Lock Upp: पायल रोहातगी ने शिवम शर्मा पर थूका? एक्टर ने रात में यूं लिया बदला!

Lock Upp, Kangana Ranaut Show Written Update: पायल रोहातगी और शिवम काफी करीब खड़े रहकर एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। इसी बीच जब पायल ने शिवम से चले जाने को कहा तो एक्टर ने उन पर थूकने का आरोप लगा दिया।

Tue, 03 May 2022 07:13 AM

Puneet Parashar टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Tue, 03 May 2022 07:13 AM

इस खबर को सुनें