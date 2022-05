Lock Upp Secret: पायल रोहतगी ने की थी सुसाइड की कोशिश, सायशा शिंदे ने बताई डिजाइनर की हरकत

सामने आए प्रोमो में सायशा शिंदे और पायल रोहतगी सीक्रेट बताती हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के ऐसे राज खोले जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। उनकी आपबीती सुनकर शो के दूसरे कंटेस्टेंट भी भावुक हो जाते हैं

इस खबर को सुनें