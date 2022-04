मुनव्वर फारूकी की मां ने एसिड पीकर दी थी जान, बताया 3500 रुपये के कर्ज का दर्दनाक किस्सा

Lock Upp Update: लॉकअप कंटेस्टेंट्स आए दिन शॉकिंग खुलासे कर रहे हैं। रीसेंट एपीसोड में मुनव्वर फारूकी ने दिल दहला देने वाली घटना बताई है। उन्होंने बताया कि उनकी मां ने एसिड पीकर जान दे दी थी।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Mon, 18 Apr 2022 05:51 PM

