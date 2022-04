निर्देशक संग सीक्रेट अफेयर, प्रेग्नेंसी की प्लानिंग... मंदाना करीमी की आपबीती सुन कंगना रनौत भी हुईं भावुक

लॉकअप में मंदाना करीमी ने बताया कि वह एक जाने-माने निर्देशक के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में थीं और उन्होंने प्रेग्नेंसी तक की प्लानिंग कर ली थी। अपनी बातें कहते-कहते मंदाना रोने लगती हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Sun, 10 Apr 2022 06:20 PM

