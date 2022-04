कंगना रनौत ने मुनव्वर फारुकी को जमकर लताड़ा, कहा- मैं तो टूटे हुए पैर के साथ शूटिंग कर चुकी हूं

Lock Upp Kangana Ranaut Judgement Day: कंगना रनौत इस बात से काफी असंतुष्ट नजर आईं कि कैसे मुनव्वर गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कंगना रनौत ने कहा कि कैदियों को इस बात की आदत हो चुकी है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Sun, 10 Apr 2022 07:58 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.