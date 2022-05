Lock Upp: कंगना रनौत ने खोला लाइफ का बिग सीक्रेट, 8 साल की उम्र में आया था ये ख्याल

Lock Upp: कंगना रनौत ने बताया, 'मेरे कजिन दूसरे कॉलेजों के पास खड़े रहकर लड़कियों को देखते रहते थे लेकिन हम लोगों की पिटाई होती थी अगर उनके कॉलेज के लड़के हमारे कॉलेज के पास भी आ जाते।

Mon, 02 May 2022 10:05 AM

Puneet Parashar टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Mon, 02 May 2022 10:05 AM

इस खबर को सुनें