Lock Upp: अली मर्चेंट ने सारा खान से तलाक लेने के बाद की थी दूसरी शादी, इस वजह से ये भी टूटी

रियलिटी शो लॉक अप के कंटेस्टेंट अली मर्चेंट ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि सारा खान से तलाक लेने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी। उनकी ये शादी भी पांच साल बाद ही टूट गई।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Mon, 18 Apr 2022 11:02 AM

