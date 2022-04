Lock Upp: आजमा फल्ला ने खोला मंदाना करीमी का डर्टी सीक्रेट? बोलीं- इसकी सास टेबल पर...

Lock Upp Episode Update: लॉकअप में मंदाना करीमी को अपने परिवार और उनके एक्स-ससुराल से जुड़ी बातें इनमेट्स को बताना महंगा पड़ रहा है। अब झगड़े में लोग वही बातें उछाल रहे हैं जिन पर मंदाना भड़क रही हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Thu, 07 Apr 2022 11:03 AM

