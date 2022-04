Lock Upp: चैट पर दोस्ती करके लड़कों से लाखों लूट लेती थीं अजमा, ऐसा था मीठी-मीठी बातों का 'हनी ट्रैप'

अजमा ने शो में बताया, 'मैंने एक सोशल मीडिया एप्लिकेशन के लिए काम किया था जहां पर मैंने कई अजनबियों से पैसे लूटे। करीब 40-50 लाख रुपये, वो मुझे कट होकर मिला था। मुझे बस लोगों से दोस्ती करनी होती थी।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Mon, 04 Apr 2022 09:18 AM

