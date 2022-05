Lock Upp: आखिरकार अंजली अरोड़ा ने किया कबूल, मुनव्वर फारूकी के लिए है रोमांटिक फीलिंग

लॉकअप में जजमेंट डे पर मीडिया से जुड़े लोग पहुंचे। इसी दौरान अंजली अरोड़ा ने पहली बार कबूल किया कि एक वक्त था जब वह मुनव्वर फारूकी को चाहने लगीं। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा दिया।

