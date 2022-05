Lock Upp: जेलर करण कुंद्रा के साथ एक वॉर्डन की होगी एंट्री, फैन्स बोले- ‘शहनाज या रुबीना’

लॉकअप के प्रोमो वीडियो में बताया गया है कि फिनाले वीक में अत्याचार और बढ़ेगा। इंडिया की चहेती स्टार लॉकअप में आने वाली है। हालांकि यह सेलिब्रिटी कौन है उसका चेहरा नहीं दिखाया गया है।

इस खबर को सुनें