Lock Upp: मंदाना करीमी ने खोले एक्स हसबैंड के काले 'राज', बोली 'हर किसी के साथ सो चुका...'

लॉक अप की कंटेस्टेंट मंदाना करीमी (Mandana Karimi) ने अपने एक्स हसबैंड को लेकर कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। मंदाना का कहना है कि तलाक के बाद उनके पति हर किसी के साथ हमबिस्तर हो चुके हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Tue, 05 Apr 2022 09:08 AM

इस खबर को सुनें