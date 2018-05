'रुस्तम' की यूनिफॉर्म नीलामी पर नेवी ऑफिसर्स नाराज, अक्षय और ट्विंकल को भेजा कानूनी नोटिस

फिल्म "रुस्तम' की वर्दी नीलामी को लेकर उठे विवाद के बीच एक नया मोड़ आ गया है। जहां नेवी के रिटायर्ड अफसरों ने अक्षय का सर्मथन किया हैं वहीं 11 सर्विंस आर्मी ऑफिसर्स, 1 आईएएफ अधिकारी और सात रिटायर्ड ऑफिसर्स समेत 21 लोगों ने नीलामी के विरोध किया है। ऑफिसर्स ने रुस्तम की वर्दी नीलामी विवाद में अक्षय कुमार, उन​की पत्नी ट्विंकल खन्ना और ऑक्शन हाउस को लीगल नोटिस भेजा गया है।

इस लीगल नोटिस में स्टार कपल अक्षय और ट्विंकल से कहा गया है कि वो इस वर्दी की नीलामी को तुरंत रोक दें। विरोध कर रहे नेवी रिटायर्ड अधिकारियों को इस बात पर आपत्ति जताई है कि फिल्म रुस्तम में अक्षय कुमार ने जो पहना है वह कास्टयूम था, यूनिफॉर्म नहीं। हालांकि ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर नीलामी के लिए जो पोस्ट डाला उसमें यूनिफॉर्म शब्द का इस्तेमाल किया गया था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रिटायर्ड नेवी अफसरों ने कहाॉ 'जिस दिन एक जवान नेवी की खूबसूरत वर्दी पहनता है, वह देश के नागरिकों की सुरक्षा के प्रति मानसिक रुप से समर्पित हो जाता है। यूनिफार्म उसी प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं।’

गौरतलब है कि गत 26 अप्रैल को अभिनेता अक्षय कुमार फिल्म रुस्तम में पहनी अपनी नौसेना की वर्दी को धर्मार्थ कार्य के लिए नीलाम करने की जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में अक्षय ने बताया था कि इस नीलामी से मिली रकम का इस्तेमाल वह पशु कल्याण के लिए करेेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में बोली लगाने के लिए वेबसाइट का लिंक भी दिया था। ट्वीट में साफ था कि दुनिया भर से कोई भी इस यूनिफॉर्म के लिए बोली लगा सकता है।

Hi all 🙋🏻‍♂️ I'm thrilled to announce that you can bid to win the actual naval officer uniform I wore in Rustom! Auction's proceeds will support the cause of animal rescue and welfare. Place your bid at https://t.co/6Qr0LRnTFm! pic.twitter.com/FF23tlogs1