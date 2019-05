अक्षय कुमार की इस हरकत से नाराज हुआ 'Laxmmi Bomb' का डायरेक्टर, एक छटके में छोड़ दी फिल्म

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) जहां अपनी अपकमिंग फिल्म 'गुड न्यूज' (Good News) और 'सूर्यवंशी' (Sooryavanshi) को लेकर चर्चा में थे ही कि इनके खाते में एक नई फिल्म 'लक्ष्मी बम' (Laxmmi Bomb) जुड़ गया। फिल्म लक्ष्मी बम के बारें में जानकारी देते हुए उन्हें इस फिल्म से अपना पहला पोस्टर भी शेयर किया, जो फैंस को बेहद पसंद आया। अक्षय के इस नई फिल्म से लेकर फैंस जहां खुश नजर वहीं इस फिल्म से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। खबरों की मानें तो फिल्म का पहला लुक सामने आते ही इस फिल्म के डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने फिल्म में काम करने से मना कर दी है।

डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने इस बात खुलासा काफी धमाकेदार की है। उन्होंने फिल्म छोड़ने की जानकारी सोशल मीडिया पर एक नोट के जरिए दी है। खबरों की मानें तो राघव इस बात से बेहद दुखी हैं कि उन्हें बिना बिताए और बिना कुछ डिस्कस किए फिल्म के पोस्टर को रिलीज कर दिया गया। इसी वजह से अब राघव ने फिल्म को डायरेक्ट न करने का फैसला किया है।

Dear Friends and Fans..!I

In this world, more than money and fame, self-respect is the most important attribute to a person's character. So I have decided to step out of the project, #Laxmmibomb Hindi remake of Kanchana@akshaykumar

@RowdyGabbar @Advani_Kiara pic.twitter.com/MXSmY4uOgR