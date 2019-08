Lata Mangeshkar ने फोटो शेयर कर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस तरह दी श्रद्धांजलि

पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अरुण जेटली का निधन हो गया है। ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी शोक की लहर छा गई है। ट्विटर पर लता मंगेश्कर ने अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि अरुण जेटली जी के निधन से काफी दुखी हूं। वे एक डायनेमिक नेता थे। एक बढ़िया इंसान और हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे। वे मेरे से मिलने आए थे, दोनों के बीच लंबी बातचीत भी हुई थी। ये यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। मेरी प्रार्थनाएं परिवार के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।

Deeply saddened by the sad demise of Arun Jaitley ji.

A dynamic leader, a thorough gentleman and our former Finance Minister. Very kindly, he had come over to meet me and we spoke for a long time. Will cherish those memories. Heartfelt condolences to the family. pic.twitter.com/DIhrkgnKms