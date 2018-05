स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम एक और उपलब्धि, इस अवॉर्ड से हुईं सम्मानित

भारत की महान गायिका लता मंगेशकर को शनिवार को आध्यात्मिक गुरू विद्या निरसिम्हा भारती ने 'स्वर मौली' की उपाधि से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर को ये सम्मान उनके निवास प्रभा कुंज में दिया गया। इस मौके पर लता की बहन और फिल्म इंडस्ट्री का महान गायिका आशा भोंसले, ऊषा मंगेशकर और उनके भाई ह्रदयनाथ मंगेशकर मौजूद थे।

इस अवसर पर लता मंगेशकर सफेद रंग की साड़ी में नजर आई। उपाधि पाने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए लता मंगेशकर ने कहा यह उपाधि प्राप्त करना उनके लिए एक गौरव की बात है।



