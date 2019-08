महाराष्ट्र: बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सामने आईं लता मंगेशकर और आमिर खान, दान किए इतने लाख रुपये

महाराष्ट्र (Maharashtra) में आई बाढ़ से निपटने के लिए गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) व अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) ने क्रमश: 11 लाख रुपये व 25 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष (CM Relief Fund) में दान दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने इसके लिए उनका आभार जताया है।

फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष में महाराष्ट्र बाढ़ से निपटने के लिए 25,00,000 रुपये का योगदान देने के लिए आमिर खान का आभार। फडणवीस ने महान गायिका लता मंगेशकरसे कहा कि महाराष्ट्र बाढ़ के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में लता दीदी द्वारा 11,00,000 रुपये का योगदान देने के लिए आभार प्रकट करते हैं।

Thank you @aamir_khan for your contribution of ₹25,00,000/- (₹25 lakh) towards #CMReliefFund #MaharashtraFloods !

महाराष्ट्र में बाढ़ से 16 अगस्त तक पुणे संभाग में मरने वालों की संख्या 54 हो गई जबकि अन्य चार लोग लापता हैं। बुरी तरह से प्रभावित सांगली जिले में 26 मौतें, कोल्हापुर में 10, सतारा में 8, पुणे में 9 और सोलापुर में एक मौत हुई है। कोल्हापुर में दो लोग लापता हैं और सांगली व पुणे जिलों में एक-एक लोग लापता हैं।

We are also thankful to Respected Lata Didi for the contribution of ₹11,00,000/- (₹11 lakh) towards #CMReliefFund #MaharashtraFloods !

आदरणीय लतादीदी मंगेशकर यांच्याकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ११ लाख रुपयांचे योगदान प्राप्त झाले, मी त्यांचा अतिशय आभारी आहे!@mangeshkarlata