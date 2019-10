'Laal Kaptaan' का नया पोस्टर हुआ रिलीज, 'अघोरी’के बाद अब 'दशानन' बने सैफ अली खान

नवदीप सिंह के डायरेक्शन में बनी सैफ अली खान की फिल्म लाल कप्तान (Lal Kaptaan) इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है। वैसे इस फिल्म के सभी स्टारकास्ट का लुक सामने आ गया है। जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। अब इस फिल्म का एक और नया पोस्टर रिलीज हुआ है। इस पोस्टर को दशहरा के एक दिन पहले रिवील किया गया है। इस फिल्म में सैफ बिल्कुल अलग अवतार में हैं। वह एक नागा साधू के किरदार को निभा रहे हैं, जिसमें वह इससे पहले कभी नहीं दिखे हैं। मशहूर निर्देशक आनंद एल राय ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा।

आपको बता दें कि इससे पहले सैफ अली खान की दो पोस्टर सामने आए थे उनमें वह अघोरी बनें दिखे थे। अब नए पोस्टर में सैफ माथे पर लाल टीका और आंखों में गाढ़ा काजल लगाए दिखाई पड़ रहे हैं। उनके बाल पीछे की ओर कसकर बांधे हुए हैं और चेहरे पर राख लिपटी हुई है। 'लाल कप्तान' के निर्देशक नवदीप सिंह हैं, जो इससे पहले 'एनएच 10' भी बना चुके हैं। ये फिल्म 18 अक्टूबर 2019 को रिलीज होगी। इस फिल्म में सैफ के अलावा अहम किरदार में मानव विज, जोया हुसैन और दीपक डोबरियाल नजर आएंगे।

