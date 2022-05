'कश्मीर फाइल्स' पर केआरके का ट्वीट, कहा- 'आतंकवादियों ने फिर से कश्मीरी पंडितों को मारना शुरू कर दिया'

KRK Tweet on The Kashmir Files: अक्सर अपने ट्वीट्स से सुर्खियों में रहने वाले अभिनेता व क्रिटिक केआरके (KRK) ने विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) को लेकर एक ट्वीट किया है। केआरके ने अपने ट्वीट में अनुपम खेर (Anupam Kher) और विवेक को टैग करते हुए कहा है कि द कश्मीर फाइल्स की वजह से एक बार फिर आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को मारना शुरू कर दिया है। केआरके का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स इस पर मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं, हालांकि उन्हें ट्रोल ज्यादा किया जा रहा है।

क्या है केआरके का ट्वीट

केआरके ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर ट्वीट किया, जिस में उन्होंने लिखा, 'फिल्म द कश्मीर फाइल्स का नतीजा ये है कि फिर से आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को मारना शुरू कर दिया है। अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म से पैसे और नाम कमाया, और आराम से घर पर सो रहे हैं। आज कश्मीरी पंडितों ने सरकार को 24 घंटे का वक्त दिया है, उन्हें सुरक्षा देने के लिए।'



संबंधित खबरें

केआरके को सपोर्ट भी और ट्रोल भी

इस ट्वीट पर एक ओर जहां केआरके को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है तो वहीं उनको सोशल मीडिया यूजर्स का सपोर्ट भी मिल रहा है। एक यूजर ने लिखा, 'लेकिन अब बड़ा अंतर है, अब 24 घंटे में आतंकवादी ठोक दिया जाता है।' दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा, 'सरकार और फिल्म पर आरोप लगाओगे, जिस ने मारा है उसे कुछ नहीं कहोगे।'वहीं एक और ने लिखा, 'मतलब इसकी वजह फिल्म है, इसकी वजह कश्मीरी पंडित हैं, लेकिन असली गुनहगारों का नाम मत लेना।' एक अन्य ने लिखा, 'तुम बिलकुल ठीक कह रहो हो भाई केआरके।' ऐसे ही कई कमेंट्स किए गए हैं। केआरके का ट्वीट और उस पर सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट देखने के लिए यहां क्लिक करें: https://twitter.com/kamaalrkhan/status/1531623362048532483



द कश्मीर फाइल्स का कलेक्शन

गौरतलब है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों से तगड़ा सपोर्ट मिला था और छोटे बजट की इस फिल्म ने बड़ी कमाई की थी। दर्शक इस फिल्म से इमोशनली जुड़ गए थे और कई फोटोज और वीडियोज वायरल हुए थे, जहां दर्शक फिल्म को देखकर रो पड़े थे। बात फिल्म के कलेक्शन की करें तो फिल्म को तगड़ी माउथ पब्लिसिटी मिली थी। पहले दिन सिर्फ 3.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने वाली इस फिल्म का कलेक्शन पहले ही हफ्ते करीब 100 करोड़ रुपये पहुंच गया था। फिल्म ने कुल 252.90 करोड़ रुपये की कमाई की थी।