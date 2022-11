KRK Tweet: केआरके ने खुद को बताया शाहरुख खान से भी बड़ा स्टार, SRK के बर्थडे पर किया ये ट्वीट

KRK Trolls over his Tweet on Shah Rukh Khan: अभिनेता व क्रिटिक केआरके (KRK) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। केआरके को करीब करीब हर दिन कुछ न कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो चर्चा में आ जाते हैं। कई बार उन्हें वाहवाही मिलती है तो अधिकतर वो ट्रोल होते हैं। ऐसे में इस बार केआरके ने बिना नाम लिए खुद को शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) से बड़ा स्टार बता दिया है, जिसकी वजह से वो खूब ट्रोल हो रहे हैं। वहीं कुछ ट्विटर यूजर्स उनके मजे भी ले रहे हैं।

क्या है ट्वीट

दरअसल एक ट्विटर यूजर ने केआरके को टैग करते हुए ट्वीट में लिखा, 'सर, ये पृथ्वी के सबसे बड़े मूवी स्टार का बर्थडे टाइम है, विश तो करो।' ट्विटर यूजर के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए केआरके ने लिखा, 'नहीं आज मेरा जन्मदिन नहीं हैं। थैंक्स।' ट्विटर यूजर ने इस ट्वीट में शाहरुख खान को पृथ्वी का सबसे बड़ा मूवी स्टार बताया था, जबकि केआरके खुद को उनसे भी बड़ा मान रहे हैं।

ट्रोल हो रहे केआरके

केआरके अक्सर अपने ट्वीट्स की वजह से ट्रोल होते हैं, ऐसे में एक बार फिर वो बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं। कई ट्विटर यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में केआरके को लताड़ा है और खरी खोटी सुनाई है। कुछ ने तो साफ साफ लिख दिया है कि यहां सबसे बड़े मूवी स्टार का मतलब शाहरुख खान है। वहीं कुछ ने केआरके को ख्वाबों की दुनिया से बाहर आने की सलाह दी है। वहीं कुछ ट्विटर यूजर्स ने तो भद्दे शब्दों का भी प्रयोग किया है।

शाहरुख का 57वां जन्मदिन

गौरतलब है कि आज शाहरुख खान अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। शाहरुख के बर्थडे के मौके पर कई हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे हैं। शाहरुख खान के जन्मदिन के खास मौके पर बीती शाम से ही भारी भीड़ थी और ऐसे में शाहरुख फैन्स के सामने आए और सभी पर प्यार लुटाया। याद दिला दें कि शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में पठान, डंकी और जवान शामिल है। इन तीनों ही फिल्मों से फैन्स को काफी उम्मीदे हैं।