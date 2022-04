हिंदी न्यूज़ मनोरंजन KRK ने जर्सी के कलेक्शन को लेकर शाहिद कपूर पर कसा तंज, कहा- 35 करोड़ फीस और 35 लोग फिल्म देखने नहीं आए

KRK ने जर्सी के कलेक्शन को लेकर शाहिद कपूर पर कसा तंज, कहा- 35 करोड़ फीस और 35 लोग फिल्म देखने नहीं आए

हिन्दुस्तान,मुंबई Avinash Singh Fri, 22 Apr 2022 04:12 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.