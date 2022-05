केआरके ने किया 'लाल सिंह चड्ढा' का ट्रेलर रिव्यू, कहा- 'ये फिल्म धाकड़ और अनेक जैसी हिट होगी'

KRK Review Tweets for Laal Singh Chaddha official Trailer: आमिर खान (Aamir Khan) और करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर (Laal Singh Chaddha official Trailer) बीते दिन रिलीज हुआ था। ट्रेलर को एक ओर जहां कुछ लोगों ने काफी पसंद किया तो दूसरी ओर कुछ लोगों को ट्रेलर पसंद नहीं आया है। ट्रेलर को सोशल मीडिया यूजर्स से मिक्स रिएक्शन मिल रहा है और ऐसे में केआरके ने भी लाल सिंह चड्ढा को लेकर कुछ ट्वीट्स किए हैं। अपने ट्वीट्स में लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर को केआरके ने वाहियात बताया है।

टॉप क्लास, घटिया और वाहियात ट्रेलर...

लाल सिंह चड्ढा को लेकर केआरके ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, 'अरे भगवान...क्या टॉप क्लास, घटिया और वाहियात ट्रेलर है। अरे आमिर साहब आप कहना क्या चाह रहे हो? और ये दो बच्चों की अम्मी करीना की अब तक शादी नहीं हुई? ये क्या मजाक फिल्म है यार..।' इसके बाद दूसरे ट्वीट में केआरके ने लिखा, 'मैं आमिर खान को चैलेंज देता हूं, अगर उनकी वाहियात पंजाबी फिल्म लाल सिंह चड्ढा हिट हुई तो मैं हमेशा के लिए फिल्मों के रिव्यू करना बंद कर दूंगा और अगर ये फिल्म डिजास्टर हुई तो उन्हें हमेशा के लिए एक्टिंग छोड़नी चाहिए। अगर बॉलीवुड में कोई और ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहे तो भी ठीक है।'



आमिर- करीना के बच्चे शादी के लायक हो गए हैं...

अपने अगले ट्वीट में केआरके ने लिखा, 'लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर देखने के बाद मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि ये फिल्म धाकड़ और अनेक के जैसे ही अच्छी होगी। आखिर कैसे बुड्ढा आमिर खान और बुड्ढी करीना कपूर खान, 18 साल के लोगों का किरदार निभा सकते हैं। आमिर को ये याद रखना चाहिए कि उसे बच्चे शादी के लायक हो गए हैं। उन्हें ऐसा किरदार निभाने के लिए शर्म आनी चाहिए। लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे।'

लाल सिंह चड्ढा पर 300 करोड़ रुपये खर्च...

ट्वीट्स में केआरके ने आगे लिखा, 'लोगों को पता होना चाहिए कि आमिर खान दद्दू ने लाल सिंह चड्ढा पर 300 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।' अपने आखिरी ट्वीट में केआरके ने लिखा, 'आखिर कैसे एक मेंटली चैलेंज्ड आदमी आर्मी ज्वाइन कर सकता है। क्या आमिर खान आर्मी को मजाक समझ रहे हैं?' बता दें कि केआरके के ये सभी ट्वीट्स तेजी से वायरल हो रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स जहां इसे सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ ट्रोल कर रहे हैं। गौरतलब है कि लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर आईपीएल के फिनाले में रिलीज किया गया था।