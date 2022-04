अजय देवगन की Runway 34 देखकर KRK का हुआ दिमाग खराब, फिर किया ये काम

29 अप्रैल को एक साथ दो फिल्मों ने सिनेमाघरों में दस्तक दी, एक ओर जहां फिल्म हीरोपंती 2 (Heropanti 2) रिलीज हुई तो वहीं रनवे 34 (Runway 34) भी दर्शकों के सामने आई। इस बीच केआरके ने एक वीडियो शेयर किया।

इस खबर को सुनें