हिंदी न्यूज़ मनोरंजन इब्राहिम और पलक की डेटिंग खबरों पर KRK ने कसा तंज, कहा- 'बेटा, एक दम सैफ अली खान पर ही गया है'

इब्राहिम और पलक की डेटिंग खबरों पर KRK ने कसा तंज, कहा- 'बेटा, एक दम सैफ अली खान पर ही गया है'

हिन्दुस्तान,मुंबई Avinash Singh Mon, 24 Jan 2022 06:08 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.