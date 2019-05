ईशान खट्टर को लेकर KRK ने किया बड़ा दावा, ट्वीट कर कही ये बात

बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान ने एक सनसनीखेज दावा किया है। कमाल खान का कहना है कि करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन से ईशान खट्टर को बाहर कर दिया है। बता दें कि करण जौहर ही वे थे, जिन्होंने शाहिद कपूर के छोटे भाई ईशान खट्टर को पहला बॉलीवुड ब्रेक दिया था।

According my sources #KaranJohar has thrown out #Ishaankhattar from #Dharma because Ishaan was talking rudely with him. Hence he is not going to make any more film with Ishaan.