Gadar 2 से OMG 2 की टक्कर के बीच केआरके का शॉकिंग बयान, कहा- अक्षय की फिल्म तो...

ओह माय गॉड 2 और गदर 2 की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर 11 अगस्त को दिखने वाली है। ये इस साल का बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश है और सभी देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि कौनसी फिल्म बाजी मारती है। बता दें कि दोनों ही फिल्म 2 बड़े स्टार्स की है। गदर 2 सनी देओल की है तो वहीं ओएमजी 2 अक्षय कुमार की। दिलचस्प बात तो ये है कि दोनों ही फिल्मों के पहले पार्ट सुपरहिट रहे हैं। तो फिल्मों की रिलीज से पहले कमाल आर खान यानी कि केआरके ने अक्षय की फिल्म ओएमजी को लेकर ट्वीट किया है।

केआरके का मैसेज

उन्होंने लिखा, 'सेंसर बोर्ड के मेंबर्स के मुताबिक फिल्म ओह माय गॉड 2 एक शानदार फिल्म है। फिल्म को लेकर अच्छे रिव्यूज मिलने के बाद ये फिल्म और अच्छा करेगी। पूरी टीम को पहले से बधाई।'

यूजर्स भी हैरान

केआरके वैसे ज्यादातर फिल्मों पर पॉजिटिव कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन ओएमजी को लेकर उनका ये ट्वीट पढ़कर यूजर्स भी हैरान हैं। किसी ने कमेंट किया कि आज इतना पॉजिटिव कैसे तो कोई कमेंट कर रहा है कि हमेशा तो अक्षय कुमार की फिल्मों की बुराई करते हो तो इस बार कैसे अच्छा बोल दिया।

According to Censor board members film #OMG2, is a fantastic film. This film will get momentum after positive words of mouth. All the very best to entire team in advance.