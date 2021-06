कृति सेनन और प्रियंका चोपड़ा से रिया चक्रवर्ती तक, सेलेब्स ने सुशांत सिंह राजपूत को ऐसे किया याद

14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया था। सुशांत की मौत की गुत्थी अभी तक पूरी तरह से सुलझ नहीं है और केस की जांच जारी है। सुशांत की पहली पुण्यतिथि पर एक ओर जहां ट्विटर पर #SushantSinghRajput सहित कई अन्य हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सितारे भी अपनी यादें साझा कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से अंकिता लोखंडे तक और सारा अली खान से कृति सेनन तक कई सितारों ने सोशल मीडिया पर सुशांत के लिए पोस्ट किए।

कृति सेनन

कृति सेनन और सुशांत सिंह राजपूत फिल्म राब्ता में साथ नजर आए थे। कृति ने इंस्टाग्राम पर राब्ता के लुक टेस्ट के फोटोज शेयर किए हैं। कोलाज में कृति और सुशांत फिल्म राब्ता से जुड़े अलग अलग लुक्स में नजर आ रहे हैं। पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में कृति ने लिखा, 'जब मैंने पहली बार तुम्हारे साथ शूट किया... हमारा लुक टेस्ट। 2 अंजान लोग, जिनको रास्तों में एक दूसरे से टकराना था। आज ये महसूस करके बहुत दुख होता है कि अब हम एक दुनिया में नहीं हैं। अब भी ऐसा लगता है जैसे ये सच में नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि अब भी तुम आसपास हो...। मुझे विश्वास है कि तुम जहां भी हो, खुश होगे।'

रिया चक्रवर्ती

रिया चक्रवर्ती ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ' एक भी पल अब तक ऐसा नहीं बीता है, जब मुझे लगा हो कि तुम यहां नहीं हो। वे कहते हैं कि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन तुम ही तो मेरे वक्त और सबकुछ थे। मैं जानती हूं कि अब तुम मेरे गार्जियन एंजेल हो और मुझे चांद से अपने टेलिस्कोप से देख रहे हो और प्रोटेक्ट कर रहे हो। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करती हूं कि तुम आओ और मुझे ले जाओ, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढती हूं- मैं जानती हूं कि तुम मेरे पास हो।' अपने कैप्शन के आखिरी में रिया ने लिखा, 'ये जगह किसी भी कीमत पर भरी नहीं जा सकती है.. तुम्हारे बिना मैं अकेली हूं...। मेरे प्यार लड़के, मैं तुम्हें हर दिन मालपूआ देने का वादा करती हूं और इस दुनिया में मौजूद क्वांटम फिजिक्स की हर किताब पढ़ूंगी। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूं मेरे दोस्त, मेरे प्यार...। बेबू और पुटपुट हमेशा के लिए।'

सारा अली खान

सुशांत के साथ फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में सारा अली खान ने लिखा- 'जब भी मुझे मदद, सलाह और हंसने की जरूरत पड़ी तो तुम हमेशा मेरे साथ थे। तुमने मुझे एक्टिंग की दुनिया से मिलवाया। मुझे यकीन दिलवाया कि सपने सच हो सकते हैं और मुझे वो सब कुछ दिया जो आज मेरे पास है। आज भी विश्वास नहीं होता कि तुम चले गए हो। लेकिन जब भी मैं सितारों, उगते हुए सूरज और चांद को देखती हूं तो मुझे एहसास होता है कि तुम यहीं हो। केदारनाथ से एंड्रोमेडा तक'।

अन्य कई सेलेब्स ने भी किया सुशांत को याद

गौरतलब है कि कई सेलेब्स ने सुशांत सिंह राजपूत को सोशल मीडिया पर याद किया और श्रद्धांजलि दी।

Will always be loved and remembered. ❤️🙏🏻

God bless 🙌🏻 #SushantSinghRajput pic.twitter.com/bGIxJnOZHZ