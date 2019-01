Koffee With Karan 6: करण जौहर के 'Gay पार्टनर' के सवाल पर राजकुमार राव ने दिया ये जवाब, सुनकर भूमि पेंडकर हो गईं शॉक्ड

फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर का फेमस चैट शो 'कॉफी विद करण' का सीजन 6 काफी सुर्खियों में है। इस सीजन में कई सेलिब्रिटीज ने फैंस के सामने कई खुलासे किए। जिसे जानने के बाद फैंस लेकर बॉलीवुड तक सभी हैरान हो गए। अब इस शो में एक्टर राजकुमार राव और एक्ट्रेस भूमि पेंडकर के साथ मिल कर अपने लाइफ के बारें में खुलासा करने जा रहे हैं।

दरअसल, इसी कड़ी में अब इस शो में बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर नजर आने वाले हैं। स्टार वर्ल्ड इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट पर इस एपिसोड का एक प्रोमो शेयर किया गया है जिसमें राजकुमार बेबाकी से करण के सवालों का जवाब देते दिख रहे हैं। करण जौहर राजकुमार राव से सवाल करेंगे की यदि आप कभी गे का किरदार निभाएंगे तो किस स्टार को अपोजिट रखना पसंद करेंगे? करण जौहर के इस सवाल का राजकुमार राव बेहद ही मजेदार जवाब देते हुए नजर आएंगे। प्रोमो की शुरुआत में भूमि राजकुमार राव से मजाकिया अंदाज में कहेंगी,’ आओ कभी हवेली पर राज’।

Next week's flavour of Koffee is completely unconventional. @karanjohar is in conversation with @bhumipednekar and @rajkummarrao . #KoffeeWithKaran pic.twitter.com/V15Tl4ELtV

साथ ही करण जौहर प्रोमो में राजकुमार राव को अपने कपड़ों के बारे में बताते हुए भी नजर आएंगे। करण अपनी जैकेट पर हाथ लगाते हुए कहेंगे कि इसकी कीमत तुम्हारी ईएमआई से ज्यादा है’। इस पर राजकुमार राव अपना हाथ उठाते हुए कहेंगे कि तुम्हें पता है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कीमत है। दूसरी तरफ करण जौहर राजकुमार से सवाल करेंगे कि यदि आपको किसी फिल्म में गे का करिदार निभाना हो तो आप अपोजिट में किसी रखेंगे। इस सवाल का मजेदार जवाब देते हुए राजकुमार राव कहेंगे,’ तुम बॉम्बे वेलवेट के बाद कुछ नहीं कर रहे न? जिसके बाद करण जौहर जोर-जोर से हंसते हुए नजर आएंगे। यानी कुल मिलकर दर्शकों को आने वाले एपिसोड में मजा आने वाला है।

Welcoming two of B-Town's most talented actors to the Koffee couch.😊 Like if you are excited to watch this unconventional pair on #KoffeeWithKaran. #KoffeeWithBhumi #KoffeeWithRajkummar pic.twitter.com/1RRYUnoWpz