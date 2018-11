अपनी वाइफ के इस शौक से परेशान हैं अजय देवगन, किया खुलासा तो नाराज हो गईं काजोल

टीवी जगत का चैट शो 'कॉफी विद करण' इस समय काफी चर्चे में है। इस शो के होस्ट करण जौहर शो में आए मेहमानों से उनकी लाइफ से जुड़े राज को किसी न किसी तरह से उनके मुंह से उगलवा ही लेते हैं। कुछ ऐसा ही हाल शो में आए बालीवुड के सुपरहिट कपल अजय देवगन और काजोल के साथ होता है। वैसे आपको बता दें कि काजोल कई बार कॉफी विद करण का हिस्सा बन चुकीं हैं, लेकिन वह अपने पति अजय देवगन के साथ इस शो में बतौर गेस्ट पहली बार नजर आएंगी। इन दोनों को एक साथ अगले सप्ताह रविवार प्रसारित होगा।

अजय-काजोल के इस एपिसोड की पहली झलक सामने आ गई है। स्टार वर्ल्ड ने अपने ट्व‍िटर हैंडल से दो वीडियो जारी किए है। इसमें बॉलीवुड की धमाकेदार जोड़ी की मजेदार नोक-झोंक को दिखाया गया है। वीडियो में अजय-काजोल एक-दूसरे के सीक्रेट भी खोलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अजय सबके सामने काजोल को बूढा कहते हुए नजर आ रही हैं। इस पर काजोल करण के सामने अजय पर बुरी तरह से नाराज भी हो जाती हैं।

