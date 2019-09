बर्थडे स्पेशल: पैसा कमाने के लिए ट्रेन में ये काम करते थे आयुष्मान खुराना!

आयुष्मान खुराना का आज बर्थडे है। बता दें कि फिल्मों में आने से पहले आयुष्मान खुराना बतौर रेडियो जॉकी काम करते थे। बिग एफएम पर उनका शो 'मान न मान, मैं तेरा आयुष्मान' सुपरहिट रहा था। एमटीवी का पॉपुलर शो रोडीज जीतने के बाद आयुष्मान खुराना चर्चा में आए। इसके बाद आयुष्मान ने बतौर वीजे एमटीवी के लिए कई शोज किए। फिर साल 2012 में आयुष्मान ने फिल्म 'विकी डोनर' से डेेब्यू किया। फिल्म के लिए आयुष्मान कई अवॉर्ड से नवाजा गया।

पैसा कमाने के लिए ट्रेन में ये काम करते थे आयुष्मान...

कुछ दिनों पहले कपिल शर्मा के शो में आयुष्मान अपनी फिल्म ड्रीम गर्ल को प्रमोट करने पहुंचे थे। इस दौरान कपिल ने आयुष्मान से पूछा था कि क्या वो सच में ट्रेनों में गाना गाकर पैसे कमाते थे? तो आयुष्मान ने कहा, 'हां ये सच है कि कॉलेज के दिनों में मैं ट्रेनों में गाना गाया करता था। मैं अपने दोस्त के साथ चंडीगढ़ इंटरसिटी ट्रेन के सेकेंड क्लास वाले डिब्बे में सफर करता था। सफर के दौरान ही हम डिब्बे में ऐसा करते थे। कई बार तो लोग हमारे गाने को सुनकर इतने प्रभावित होते थे कि वो हमें पैसे दे देते थे। हमने एक दिन लगभग 1000 रूपए कमाए थे। यहां तक की कई बार तो उन्हीं पैसों से मैं दोस्तों के साथ गोवा का ट्रिप भी कर लेता था।'

'ड्रीम गर्ल' की बात करें तो फिल्म 13 सितंबर को रिलीज हुई थी। वहीं फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट भी आ गई है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले जदिन 10.05 करोड़ की कमाई की है।

#DreamGirl takes a heroic start... Emerges #AyushmannKhurrana’s biggest opener to date... Has also opened bigger than several mid-range films [2019] like #Uri [₹ 8.20 cr], #LukaChuppi [₹ 8.01 cr] and #Chhichhore [₹ 7.32 cr]... Fri ₹ 10.05 cr. #India biz.