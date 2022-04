Kabhi Eid Kabhi Diwali : फिल्म में काम करने के लिए जानें शहनाज गिल को कितनी फीस दे रहे हैं सलमान खान

सलमान खान अब फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान के साथ आयुष शर्मा और पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं। वहीं हाल ही में खबर आई कि अब शहनाज गिल भी फिल्म का हिस्सा हैं।

इस खबर को सुनें