जया बच्चन से संसद में मिलीं किरण खेर, फोटो शेयर कर एक्ट्रेस के लिए लिखा स्पेशल मैसेज

किरण खेर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अब उन्होंने जया बच्चन के साथ फोटो शेयर की है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फोटो में किरण और जया दोनों ही ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Thu, 07 Apr 2022 07:19 PM

