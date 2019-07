Kiara Advani संग इस फिल्म में नजर आएंगे ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ के ये स्टार

अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने 'स्टूडेंट ऑफ ईयर 2' के प्रसिद्ध अभिनेता आदित्य सील का अपनी आने वाली फिल्म 'इंदू की जवानी' की कास्ट में स्वागत किया है और कहा है कि वह इस 'क्रैजी जर्नी' में उनके साथ काम करने को लेकर काफी उत्साहित हैं।

कियारा ने ट्वीट किया, वेलकम ऑन बोर्ड आदित्य सील। 'इंदू की जवानी' फिल्म परिवार इस क्रैजी जर्नी में आपका साथ पाकर काफी उत्साहित है!

Welcome on board @AdityaSeal_ #IndooKiJawani family is excited to have you join the crazy journey!!