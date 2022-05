शॉर्ट ड्रेस में असहज हुईं कियारा आडवाणी तो कार्तिक आर्यन ने की मदद, फैन्स को याद आए सुशांत सिंह राजपूत

'भूल भूलैया 2' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन स्टेज पर बैठे होते हैं। शॉर्ट ड्रेस होने की वजह से जब कियारा उठने में असहज होती है तब कार्तिक ने उनकी मदद की।

