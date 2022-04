Khatron Ke Khiladi 12: आरती सिंह ने घटाया 15 किलो वजन, वर्कआउट वीडियो देखते ही छूटेंगे पसीने

खतरों के खिलाड़ी 12 में हिस्सा लेने जा रही एक्ट्रेस आरती सिंह ने बीते कुछ महीने में कुल 15 किलो वजन घटा लिया है। यह जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने नए वर्कआउट वीडियो को शेयर करते हुए दी है।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Mon, 04 Apr 2022 01:54 PM

इस खबर को सुनें