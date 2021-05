KKK11: इविक्शन पर उठने लगे सवाल, विशाल के फैंस बोले राहुल वैद्य को बचाने का प्लान था

मशहूर स्टंट रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 11' को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। इस शो के कंटेस्टेंट्स आए दिन सेट से दिलचस्प तस्वीरें भी पोस्ट करते दिख रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अभिनेता और KKK11 के कंटेस्टेंट विशाल आदित्य सिंह के फैंस बुरी तरह नाराज दिखाई दे रहे हैं। हुआ कुछ ऐसा की इस शो के पहले ही एलिमिनेशन में विशाल का नाम सामने आ रहा है। जिसके बाद उनके फैंस इस इविक्शन पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर लोगों के तरह-तरह के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं।

विशाल के बाहर होने का दावा

खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 अभी टेलीकास्ट नहीं किया गया है। ऐसे में विशाल के एलिमिनेशन को लेकर खबरें कितनी सही हैं, ये कहा नहीं जा सकता। ट्विटर पर मौजूद 'द खबरी' नाम के एकाउंट से ये दावा किया जा रहा है कि KKK 11 के पहले एलिमिनेशन में विशाल आउट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि निकी तंबोली, अनुष्का सेन और विशाल आदित्य सिंह ने एक स्टंट में हिस्सा लिया था, जिसमें वो हार गए।

All planned they wanted to save rahul that's why they gave water stunt to vishal — NileshM (@NileshM24254290) May 18, 2021

Since morning am so sad felt like crying many times reason : #VishalAdityaSingh eviction news I don't even know the news is correct or not.

This guy deserves a lot more @ColorsTV Bring him back in #KhatronKeKhiladi 11 #VishalAdityaSingh — Manjusha (@29manjusha) May 18, 2021

First of all - For me all the news are FAKE until and unless Telecast of the show😊. Secondly, y game hai haar jeet laga rahega...... — Payal (@pk03295825) May 18, 2021

फैंस हुए नाराज

वहीं इस खबर पर विशाल आदित्य सिंह के फैंस ट्वीट के जरिए जमकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- 'सबकुछ प्लान किया हुआ है, वो राहुल को बचाना चाहते थे इसलिए पानी से जुड़ा स्टंट विशाल को दिया'। कईयों का कहना है कि विशाल को स्विमिंग नहीं आती थी। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- 'सुबह से ही मैं बहुत दुखी हूं कई बार रोना आ रहा है। जिसका कारण है विशाल आदित्य सिंह का इविक्शन मुझे नहीं पता कि ये खबरें सही हैं या नहीं लेकिन ये इंसान बहुत कुछ डिजर्व करता है'।

Bring back #VishalAdityaSingh in #KKK11. He deserves a second chance. @ColorsTV



I have a strong feeling if he is evicted then he is gonna come as WildCard for sure. But this eviction was💔💔 — Manjusha (@29manjusha) May 18, 2021

I want to know what the elimination task was. His elimination is shocking and heart breaking 💔💔. Hope he gets a wildcard entry. @vishalsingh713 #vishaladityasingh — Virima (@VMZindabad) May 18, 2021

वापस लाने की मांग

इसके अलावा कई फैंस ने विशाल को 'खतरों के खिलाड़ी 11' में वापस लाने की मांग भी कर डाली है। जिसे लेकर एक यूजर ने लिखा- 'विशाल आदित्य सिंह को KKK11 में वापस लाओ, वो दूसरे चांस का हकदार है। मुझे यकीन है कि अगर वो शो से बाहर हुए हैं तो वो वाइल्ड कार्ड के जरिए वापस जरूर आएंए। ये इविक्शन दिल तोड़ देने वाला था'।