Khandaani Shafakhana: सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'खानदानी शफाखाना' हुई रिलीज, ट्विटर पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन्स

सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म खानदानी शफाखाना आज रिलीज हो चुकी है और फैंस से इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बॉलीवुड एक्टर समेत फैंस ने सोनाक्षी की फिल्म को ट्विटर पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। वहीं कुछ लोग इनकी फिल्म को सराह रहे हैं।

Giving a miss to #KhandaniShafakhana bcoz itne bhi faaltu paise nahi hai that I have to now even watch someone like Baadshah 'act'. — NJ 🌟💥 (@Nilzrav) August 1, 2019

फिल्म की अगर बात करें तो इसमें सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में नजर आ रही हैं। इस फिल्म में सोनाक्षी आम लोगों से सेक्स पर बात करती दिखेंगी। फिल्म एनालिस्ट की बात करें तो उन्होंने भी फिल्म को अच्छा बताया है। इसके अलावा बादशाह फिल्म खानदानी शफाखाना से अपना मूवी डेब्यू कर रहे हैं।

You'll not be adding ghee on your paratha for a long time after watching #KhandaniShafakhana. But that's the least of its crimes in an otherwise slow, irresponsible and awfully awkward movie. Review: https://t.co/FQI9af6fAV pic.twitter.com/wZE2t7hdKJ — Sukanya Verma (@SukanyaVerma) August 2, 2019

बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कितनी कमाई करती है ये तो कल ही पता चलेगा। अभी देखते हैं फैंस और बॉलीवुड एक्टर्स के फिल्म देखने के बाद के रिएक्शन्स।

Ok somebody pls teach me how to pronounce Shafakhana #KhandaniShafakhana — Riddhi (@Riddhi_Sheth) August 1, 2019

Bhai bhai bhai @varunsharma90 ur the jaan of #KhandaniShafakhana 🤣 Love the craziness that you bring to this whole film!! Loved it .. can’t wait for ur next one 😉 — Abhishek Dutta (@abkdutta) August 1, 2019

Review #KhandaniShafakhana ! Another Worst & Crap Film this Friday. #SonakshiSinha Career is OVER now. 0*/5* — Umair Sandhu (@UmairFilms) August 1, 2019