Khaali Peeli 1st Look: ईशान खट्टर-अनन्या पांडे की लाजवाब केमिस्ट्री के साथ रिलीज हुआ 'खाली पीली' का पोस्टर

बॉलीवुड निर्देशक मकबूल खान के निर्देशन में युवाओं को ध्यान में रखकर बन रही फिल्म 'खाली पीली' का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। फिल्म के फर्स्ट लुक में अभिनेता ईशान खट्टर (Ishaan Khattar) और अनन्या पांडेय (Ananya Pandey) की जोड़ी दिख रही है। फिल्म के पोस्टर से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईशान और अनन्या की लव स्टोरी काफी शानदार होगी।

आपको बता दें कि यह पहली बार कि किसी बड़े पर्दे पर अनन्या, ईशान के अपोजिट काम करने जा रही हैं। बात करें इनके फर्स्ट लुक पोस्टर की तो इसमे अनन्या और ईशान की जोड़ी काफी हॉट लग रही है। इस फिल्म के लिए ईशान ने अपनी बॉडी पर भी काम किया है, जिसका अंदाजा पोस्टर में दिख रहे उनके ऐब्स को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं अनन्या व्हाइट क्रॉप टॉप और शॉर्ट पहने हुए नजर आ रही हैं जिससे वो बेहद हॉट लग रही हैं।

IT'S OFFICIAL... Ishaan and Ananya Panday... Zee Studios and Ali Abbas Zafar [#Sultan, #TZH, #Bharat] join hands to produce #KhaaliPeeli... Directed by Maqbool Khan... Produced by Zee Studios, Ali Abbas Zafar and Himanshu Mehra... Starts 11 Sept 2019... 12 June 2020 release. pic.twitter.com/yB3w8XI5cA