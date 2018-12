'KGF' का नया गाना रिलीज, 'गली-गली में...' पर मौनी रॉय ने बिखेरा अपनी हॉट अदाओं का जलवा

Dance your heart out to the sizzling number of the season. #GaliGali out now LINK IN BIO @ritesh_sid @faroutakhtar @hombalefilmsofficial @thenameisyash @karthik1423 @VKiragandur #PrashanthNeel #AAFilms @TSeries @nehakakkar @tanishkbagchi @excelmovies

A post shared by mon (@imouniroy) on Dec 12, 2018 at 9:41pm PST