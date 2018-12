BOX OFFICE COLLECTION: 'केजीएफ' ने पहले दिन कमाए इतने करोड़

शुक्रवार को 'जीरो' के साथ-साथ कन्नड़ फिल्म 'KGF: Chapter 1' भी रिलीज हुई है। फिल्म के पहले दिन की कमाई की जानकारी भी सामने आ गई है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले दिन 25 करोड़ की कमाई कर ली है। कर्नाटक में फिल्म ने करीब 25 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं। माना जा रहा है कि ये फिल्म कन्नड़ भाषा में बनी अब तक की किसी भी फिल्म की पहले दिन की कमाई के लिहाज से एक रिकॉर्ड है।

'जीरो' और 'केजीएफ' की कमाई की बात करें तो जीरो ने जहां पहले दिन भारत में 20.14 करोड़ की कमाई की है, वहीं केजीएफ ने हिन्दी वर्जन में 2.10 करोड़ रूपए की कमाई कर ली है।

#KGF Fri ₹ 2.10 cr [1500 screens]. India biz. Note: HINDI version... Performed best in Mumbai... Biz on Day 2 and Day 3 is pivotal.